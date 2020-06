Calciomercato, grande colpo dell’Inter

L’Inter piazza il colpo ad effett, i nerazzurri hanno praticamente concluso l’acquisto di Achraf Hakimi. Dopo le notizie rimbalzate tra Spagna e Italia – come riporta fcinternews – anche il tedesco Kicker conferma che la trattativa tra i nerazzurri e il Real Madrid è praticamente giunta al traguardo, ma con cifre leggermente differenti da quelle circolate nelle scorse ore: nelle casse dei blancos, infatti, dovrebbero finire 45 milioni di euro più bonus. L’accordo potrebbe completarsi questo week-end, ricordando che l’ultima partita del Bvb in Bundesliga (vs Hoffenheim) andrà in scena domani alle 15.30.