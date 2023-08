Dopo la notizia del ritorno in Conference League, la Fiorentina accelera sul mercato. Il club viola è infatti ad un […]

L’Inter vuole chiudere un altro colpo di mercato in attesa poi di sbloccare la situazione legata al portiere: i nerazzurri […]

Trovare un attaccante per José Mourinho: è questa la missione principale di Tiago Pinto in questi giorni di Calciomercato. Il […]

di Davide Parravano

Tra i nomi sulla lista biancoceleste per l’esterno d’attacco resta in lista anche lo svedese dell’AZ Alkmaar, che resta in […]