Si torna a giocare in mezzo a due turni “europei” per cui bisognerà valutare con attenzione le condizioni di forma di chi è già sceso in campo e le possibili turnazioni preventive di chi invece lo farà nei prossimi giorni: occhio quindi ad alcuni big che potrebbero essere lasciati prudenzialmente in panchina (almeno per larga parte delle gare) ed alle sorprese che potrebbero determinare il vostro successo.

Ben due gli anticipi odierni: si partirà alle 19,00 con TORINO-LECCE. Juric è in piena emergenza in difesa mentre in avanti proverà la carta Pellegri. Per noi varrebbe la pena puntare su Bellanova, Vlasic e Zapata, senza trascurare proprio Pellegri o lo stesso Sanabria che partirà dalla panchina. Un “must” il portierone Milinkovic-Savic, quest’anno uno dei migliori nel ruiolo. Per quanto riguarda il Lecce fari accesi su Sansone che dovrebbe essere titolare, Oudin e Piccoli, sempre ficcante anche quando subentra. Sorprese Gallo o Kaba.

Alle 21.00 la capolista INTER riceverà la SALERNITANA nel più classico dei testa coda; saltato il duello tra i fratelli Inzaghi per l’esonero di Filippo, sulla panca granata esordirà Liverani, ex compagno di squadra di Simone, chiamato all’impresa disperata. Lautaro potrebbe essere risparmiato ma nel comporre la vostra formazione tenete a mente quanto accaduto all’andata, con l’argentino autore di un poker nell’ultima mezzora. Per ciò noi inseriamo comunque il capocannoniere tra i consigliati, al pari di Thuram, Barella e Calhanoglu. Jolly per Arnautovic e Carlos Augusto. Nella Sformazione ospite invece preferiamo il siolito Candreva, Dia e Maggiore. Chances anche per Weissman e Basic.

Sabato alle 15,00 il NAPOLI riceverà al Maradona il GENOA. Per i partenopei che hanno l’obbligo di vinecere, ancora molto in forse Osimhen; oltre al nigeriano, che va comunque azzardato, puntiamo su Kvaratskhelia, Politano e Simeone. Nomination jolly per Rrahmani e Di Lorenzo. Tra i grifoni spazio per Retegui, Gudmundsson e Malinovskyi. Possibile sorpresa: De Winter.

Alle 18,00 invece è in programma VERONA-JUVENTUS; gli scaligeri nonostante le svendite di gennaio continuano a battersi con generosità e ci proveranno anche contro i bianconeri che però non possono più sbagliare visto il ridotto vantaggio nei confronti del Milan ormai giunto ad una sola lunghezza. Per la formazione di Baroni daremmo spazio a Duda, Suslov e Noslin, mentre la “vecchia Signora” potrebbe puntare su Szczesny, Yildiz, Rabiot ed il rientrante Vlahovic. Come jolly scegliamo Mckennie.

Alle 20,45 l’ATALANTA cercherà di proseguire la sua corsa Champions superando l’ostacolo SASSUOLO; per gli orobici protagonisti annunciati De Ketelaere, Koopmeiners e Ederson. Possibili sorprese Holm e Touré. Nella squadra di Dionisi invece opportunità importanti per Bajrami, Pinamonti e Laurientè. Carte non convenzionali potrebbero risultare Volpato e Mulattieri.

Domenica a pranzo LAZIO-BOLOGNA. Dopo la scorpacciata a base di crauti i biancocelesti vorrebbero bissare coi tortellini ma la squadra di Motta potrebbe risultare molto indigesta. Per Sarri le pedine su cui puntare saranno Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson. Da non tralasciare Gila, atteso al primo bonus, e Isaksen. Per i felsinei invece vanno schierati senza alcun dubbio Zirkzee, Ferguson e Orsolini. A sorpresa anche Posch e Fabbian potrebbero lasciare il segno.

Alle 15.00 in campo EMPOLI e FIORENTINA in un derby toscano più equilibrato di quanto dica la classifica. Per Nicola saranno Zurkowski, Cambiaghi e Cerri le punte di diamante, mentre per Italiano i punti fermi risponderanno al nome di Nico Gonzalez, Belotti e Beltran. Aggiungiamo anche Niang e Cancellieri per i padroni di casa, Bonaventura e Faraoni per gli ospiti.

Sempre alle 15.00 per la lotta salvezza si affronteranno UDINESE e CAGLIARI. I friulani sono in cerca di conferma dopo l’exploit di Torino e proveranno a vincerla con Samardzic, Lucca e Thauvin. Nome nuovo Brenner. Ranieri farà il possibile con Pavoletti, Luvumbo e Gaetano. Jolly: Viola o Mina.

Alle 18.00 la ROMA farà visita al FROSINONE. La squadra ciociara, in crisi di risultati, punterà sulla verve di Soulè, Kaio Jorge e dell’ex Mazzitelli. DDR proverà a strappare i tre punti con Dybala, Lukaku e Cristante. Possibili novità per Baldanzi, Bove, Seck e Cheddira.

Chiuderà la giornata la sfida tra MONZA e MILAN. I brianzoli punteranno su Colpani, Pessina e Mota; possibili sorprese Zerbin e Gagliardini. I rossoneri metteranno in mostra Giroud, Leao e Pulisic senza trascurare Theo Hernandez e Jovic.