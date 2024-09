Commisso attacca tutti | C’è la risposta dell’Inter

“Non invido nessuno – ha spiegato il presidente della Fiorentina nell’intervista rilasciata ieri a La Gazzetta dello Sport – perché certe vittorie sono arrivate grazie a debiti che hanno portato le società fin quasi alla bancarotta e poi nelle mani di fondi per la mancata restituzione dei prestiti. Stavo per comprare il Milan, poi è finito a mister Li e sapete com’è andata. E Zhang? Non si sa più dov’è, anche lui costretto a lasciare l’Inter. Poi c’è in caso Juve: da Ronaldo in poi Exor ha dovuto mettere 900 milioni di euro per sistemare i bilanci, nonostante i ricavi annuali fossero superiori a 450 milioni”.

Antonello risponde a tono a Commisso: “L’Inter ha sempre rispettato le regole”

“L’Inter ha sempre rispettato le regole e continuerà a farlo”.Poi sulla questione stadio l’ad ha aggiunto: “La questione stadio? Ci incontreremo col sindaco come previsto nei prossimi giorni. Possibilità effettiva che l’Inter possa rimanere a San Siro? Non ci sono ancora risposte certe”. Questa la risposta all’uscita dell’assemblea e ai microfoni di Tuttomercatoweb dell’ad dell’Inter, Alessandro Antonello a Rocco commisso, dopo le critiche fatte alle grandi delle ultime ore.