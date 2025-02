Como – Juventus, le ultimissime sulle formazioni

La Juventus fa visita al rinnovato Como di Fabregas, per Thiago Motta e i bianconeri l’obiettivo è vincere e rilanciarsi in campionato, per puntare al quarto posto obiettivo minimo stagionale. Una sfida tutta da vivere, da non perdere.

Le formazioni di Como – Juventus

Como (4-2-3-1): Butez; Goldaniga, Kempf, Dossena, Iovine; Da Cunha, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Diao; Cutrone. Allenatore: Fabregas.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Veiga, Weah; McKennie, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Motta.