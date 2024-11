Como-Monza, probabili formazioni e dove vederla

In un insolito derby lombardo, Como e Monza sono pronte a dar battaglia in vista della sfida di domani delle 15 dove c’è molto di più in palio dei 3 punti. Fabregas vs Nesta, due filosofie diverse anche se in testa c’è solo l’obiettivo salvezza.

Como-Monza, le probabili formazioni:

COMO (4-2-3-1): Audero; Iovine, Goldaniga, Barba, Moreno; Da Cunha, Engelhardt; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Caldirola, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Mota, Maldini; Djuric. All. Nesta.