Punto GG – Napoli chiama, rispondono Inter e Lazio; Juve in affanno, Milan male

Il Napoli vince ancora; bene Inter e Lazio mentre la Juventus inciampa

Il Napoli supera il Como di Fabregas, sempre bello da veder giocare, e resta al comando della classifica allungando su Juventus e Milan che inciampano più o meno pesantemente. Tiene il passo l’Inter pur con qualche affanno.

Gli azzurri di Conte sembrano aver trovato la giusta cadenza grazie all’impronta del tecnico, alla ritrovata illuminazione del cervello tattico Lobotka, ad un Lukaku anche in versione assistman e al primo gol di Mc Tominay, uno che promette di dare grandi soddisfazioni ai suoi nuovi tifosi; pare che a Napoli si sia improvvisamente impennata la vendita dei kilt… I campioni d’Italia reggono il passo ma faticano a tenere il Toro per le corna; alla fine la sfangano grazie alla straordinaria vena realizzativa di Thuram, che appare deciso quest’anno a sostituirsi al suo capitano in fatto di gol; gli uomini di Vanoli fanno quel che possono ma perdono a lungo Zapata per un brutto infortunio al ginocchio. La Juventus, rinfrancata dagli ultimi successi in Italia ed in Europa, sembrava essersi sbloccata anche in attacco ma col Cagliari fa un deciso passo all’indietro. Il solo Vlahovic, peraltro non sempre precisissimo sotto porta, non può bastare e la produzione offensiva dei bianconeri non appare sufficiente stante il digiuno di alcuni elementi arrivati in estate anche per questo scopo. Allo Stadium, nel quale gli uomini di Motta non riescono più a vincere, dopo la sosta per la Nazionale salirà la sempre più sorprendente Lazio di Baroni, che dopo aver inflitto al Torino la prima sconfitta stagionale, bissa con l’Empoli la stessa “impresa”; lo scontro tra le due compagini potrebbe darci risposte significative sul proseguo del campionato da parte di entrambe. Per ora a Roma si godono un Pedro formato Barcellona ed un TAVares ad altà velocità che infila addirittura il quinto assist in altrettante gare disputate!

Il Milan a Firenze cade di rigore! Per la Roma a Monza rimpianti e polemiche

Tre vittorie di seguito in campionato (su tutte naturalmente quella nel derby), avevano allontanato la crisi dal Milan ma la nuova caduta al Franchi fa scattare un nuovo campanello d’allarme, e come successo in occasione della famosa pausa per il rinfresco avvenuta all’Olimpico, a far discutere è sempre la reale tenuta dello spogliatoio e la capacità del tecnico portoghese di far rispettare le sue direttive; se come da lui stesso ribadito in conferenza stampa il rigorista designato era Pulisic perché in entrambe le occasioni (tra l’altro fallite) sul dischetto si sono presentati altri calciatori? Non benissimo ancora una volta la Roma che dopo l’inopinata sconfitta in Svezia non va oltre la condivisione dei punti in quel di Monza, anche se sulla mancata vittoria giallorossa pesa come un macigno la decisione dell’arbitro romano La Penna (e del VAR Aureliano…) di non concedere il calcio di rigore per un vistoso pestone da parte di Kyriakopoulos nei confronti di Baldanzi; come sempre, nonostante l’introduzione della tecnologia, non è tanto l’episodio in sé a far discutere quanto la troppa discrezionalità, e conseguentemente la difformità di giudizio, da parte di una classe arbitrale quanto mai in confusione.

Risveglio bergamasco, Italiano ancora in affanno, Gilardino a rischio

Sembra mandare segnali di ripresa l’Atalanta che travolge il Genoa con un super Retegui, mentre il Bologna di Italiano non riesce ancora a sbloccarsi; a proposito del grifone cominciano già a circolare i nomi del possibile sostituto di Gilardino; da parte nostra ci sentiamo di suggerire alla dirigenza rossoblù una riflessione profonda sulla campagna acquisti-cessioni condotta in estate prima di prendere un’altra decisione scellerata.