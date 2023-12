Sfida chiave nel Gruppo A tra Copenaghen e Galatasaray: chi vince vola agli ottavi di finale di UEFA Champions League. Diversa sarebbe la situazione in caso di eventuale pareggio, condizionato dal risultato dall’altra squadra in corsa per un posto al prossimo turno della competizione, il Manchester United, obbligato a vincere contro il Bayern Monaco.

Le probabili formazioni:

COPENAGHEN (4-3-3): Grabara; Jelert, Vavro, Boilesen, Diks; Diogo Gonçalves, Falk, Lerager; Elyounoussi, Claesson, Achouri. All. Neestrup.

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Boey, Nelsson, Bardakçı, Angeliño; Ndombélé, Torreira; Ziyech, Aktürkoğlu, Zaha; Icardi. All. Buruk.