Copenhagen-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vederla

In campo il gruppo A: il Bayern Monaco ospite del Copenhagen questa sera alle 21. Ottima partenza per i bavaresi che hanno superato il Manchester United nella prima gara nel girone dopo uno scoppiettante 4-3; i danesi hanno ottenuto un buon pareggio contro il Galatasaray nella trasferta di Istanbul. Il Copenhagen sarà la prima squadra affrontata dalla formazione bavarese dalla stagione 1998/99, anno della sconfitta in finale contro lo United di Ferguson. In quella edizione il Bayern affrontò il Brøndby. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 255), e in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

COPENAGHEN (4-3-3): Grabara; Ankersen, Vavro, Sorensen, Meling; Goncalves, Falk, Lerager; Elyounoussi, Larsson, Achouri. All. Neestrup.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Laimer, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Musiala, Coman; Kane. All. Tuchel.