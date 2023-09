Che sfida per i bavaresi

I Bavaresi con l’acquisto di Kane quest’anno vogliono sognare in grande dopo la sofferenza dell’ultima stagione. Proprio per questo Tuchel non vuole lasciare scampo a campionato e Champions.

Le probabili formazioni:

LIPSIA (4-4-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Castello, Raum; Xavi, Schlager, Kampl, Forsberg; Openda, Poulsen.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Kane.