Lazio, Castellanos: “Sarebbe stato un sogno molto bello venire in una squadra grande come il Barca”

A Barcellona non hanno dimenticato le prodezze di Castellanos contro il Real Madrid e in generale le sue buone prestazioni con la maglia del Girona. La Lazio ha avuto la meglio sul mercato, ma per accaparrarsi l’argentino ha dovuto battere la concorrenza anche del club blaugrana. A rivelarlo è stato l’attaccante stesso nel corso di una diretta su Twitch al canale ‘Jijantes’

Lazio, le parole del Taty

“C’erano voci sul mio arrivo al Barcellona e contatti con le persone intorno a me, ma dovevo essere tranquillo perché sapevo che ci sarebbero state molte voci. Sarebbe stato un sogno molto bello venire in una squadra grande come il Barca”.