UFFICIALE – Luis Alberto rinnova con la Lazio | I dettagli

Se n’è parlato tanto in quest’ultima stagione visto che Luis Alberto poteva essere un problema per la Lazio invece ora sembra essere diventato imprescindibile. E allora, smentendo ancora una volta tutti, il calciatore spagnolo ha prolungato il suo contratto per altre 4 stagioni con l’annuncio che è stato dato dal club biancoceleste.

Luis Alberto prolunga il suo contratto | Le ultime

Questo il comunicato biancoceleste: “La S.S. Lazio comunica che il calciatore Luis Alberto Romero Alconchel ha prolungato il contratto che lo lega alla Società biancoceleste per i prossimi quattro anni”.