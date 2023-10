Roma, ampio turn over contro il Servette: ecco le novità

Mou pronto per la sfida contro il Servette

Nel giovedì di Coppa contro il Servette, José Mourinho ha già annunciato un parziale turnover. Non giocherà Dybala, stremato da 90 minuti contro il Frosinone e reduce da due preziosissimi assist. Potrebbe riposare anche Lukaku.

Roma, spazio a Belotti

Dunque, difesa a tre con Mancini, Ndicka e uno tra Celik e Cristante. Possibile turno di riposo per il centrocampista azzurro. In mezzo al campo sarà confermato Bove titolare, affianco a lui uno tra Paredes e Aouar, mentre sulla trequarti ancora spazio a Pellegrini. In attacco spazio a Belotti.