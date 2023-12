Tutto ancora in bilico nel Gruppo A: Copenaghen–Galatasaray ha il sapore di un vero e proprio spareggio per un posto negli ottavi della UEFA Champions League. Entrambe appaiate, con 5 punti per parte, ma con i danesi momentaneamente in vantaggio nella differenza reti. La gara d’andata, disputata a Istanbul lo scorso 20 settembre, è terminata in parità, 2-2. Il match, in programma martedì alle 21, sarà visibile su Sky Sport (256); in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

COPENAGHEN (4-3-3): Grabara; Jelert, Vavro, Diks, Meling; Claesson, Falk, Gonçalves; Bardghji, Larsson, Achouri. All. Neestrup.

GALATASARAY (4-3-2-1): Muslera; Boey, Ayhan, Sanchez, Angeliño; N’Dombélé, Torreira, Demiraby; Ziyech, Zaha; Icardi. All. Buruk.