Coppa d’Asia: Iran eliminato e Azmoun torna nella Capitale

L'attaccante è pronto a tornare a Trigoria con il calciatore iraniano che si accomoderà in panchina per la sfida contro l'Inter

Buone notizie per Daniele De Rossi. L’Iran di Azmoun, che quest’oggi nella semifinale di Coppa d’Asia, è stato sconfitto dal Qatar per 3-2 nonostante un gran gol messo a segno proprio dal calciatore giallorosso, permetterà all’attaccante di fare ritorno a Trigoria, con la punta ex Bayer che si metterà subito a disposizione di De Rossi, che potrebbe portarlo in panchina già per la sfida di sabato contro l’Inter, in programma sabato alle ore 18.