Coppa del Re: Real Sociedad-Maiorca, probabili formazioni e dove vederla

Allo stadio Municipale di Anoeta di San San Sebastián in palio il primo pass per la finale di Coppa del Re. Da una parte il Real Sociedad, settima forza del campionato, dall’altra il Maiorca, sedicesimo. Tutto in bilico. La gara d’andata, disputata lo scorso 6 febbraio, è terminata 0-0. Il match, in programma martedì alle 21.30, sarà visibile, in esclusiva, sul Canale YouTube di Cronache di Spogliatoio.

Real Sociedad-Maiorca, le probabili formazioni:

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galan; Merino, Zubimendi, Mendez; Kubo, Sadiq, Zakharyan. All. Alguacil.

MAIORCA (3-4-1-2): Rajkovic; Nastasic, Raillo, Valjent; Gonzalez, S. Costa, Sanchez, J. Costa; Rodriguez; Muriqi, Larin. All. Aguirre.