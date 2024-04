Coppa Italia, Allegri per il riscatto, Tudor a caccia di conferme | Ultime su Juventus-Lazio

La Juve vuole il riscatto in Coppa Italia, Allegri non può più sbagliare, in caso di nuovo passo falso anche in coppa potrebbe essere esonero. Di fronte la Lazio di Tudor, con i biancocelesti che sperano nel bis dopo la vittoria in campionato a firma Marusic. Una sfida al cardiopalma quella tra Juventus e Lazio, chi la spunterà?

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio

Juventus (4-3-3): Szczesny, Danilo, Rugani, Bremer, De Sciglio, Miretti, Rabiot, Locatelli, Cambiaso, Kean, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Lazio (3-4-2-1): Mandas, Gila, Romagnoli, Casale, Marusic, Felipe Anderson, Guendouzi, Cataldi, Zaccagni, Luis Alberto, Immobile. Allenatore: Igor Tudor.