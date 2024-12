Coppa Italia, Atalanta – Cesena da non perdere | Le formazioni

L’Atalanta cerca ulteriori conferme in Coppa Italia, contro il Cesena gara sulla carta agevole, occasione per i nerazzurri per allungare il periodo positivo e continuare a sognare grandi successi in stagione.

Atalanta Cesena, le formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio; Toloi, Djimsiti, Kossounou; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Palestra; Samardzic; Zaniolo, Retegui. All. Gasperini.

CESENA (3-5-2): Pisseri; Curto, Ciofi, Pieraccini; Adamo, Francesconi, Mendicino, Bastoni, Celia; Kargbo, Van Hooijdonk. All. Mignani.