Coppa Italia, Atalanta-Napoli: le probabili formazioni

Coppa Italia, tocca ad Atalanta e Napoli

La seconda semifinale di Coppa Italia è Napoli-Atalanta. La gara andrà in scena al Diego Armando Maradona oggi 3 febbraio alle 20.45. Le due squadre si sono incontrate ad ottobre, per la gara di campionato e il Napoli, in gran forma, ha battuto la Dea con un rocambolesco 4-1.

Napoli-Atalanta, probabili formazioni

Sarà una specie di esame quello tra le due squadre che hanno un febbraio ricco di impegni. Non solo in Coppa Italia, anche in campionato ed Europa. Il Napoli di Gattuso avrà la peggio, 8 gare nel solo mese di febbraio, l’Atalanta appena 7, una in meno, ma pur sempre un tour de force anche per i nerazzurri. Mentre gli Orobici stanno vivendo un periodo di gran forma e hanno piena fiducia nel lavoro dell’allenatore, a Napoli i rapporti tra Gattuso e società sono in alta tensione. La partita di questa sera sarà ulteriore esame per il tecnico calabrese che non avrà a disposizione Fabian Ruiz per Covid-19 e Mertens per infortunio. Gasperini, a sua volta, non potrà contare su Hateboer, Sportiello, Sutalo e Palomino. Gattuso dovrebbe schierare gli azzurri con il 3-4-3 con Ospita tra i pali, in difesa Manolas, Maksimovic e Koulibaly; al centrocampo Di Lorenzo e Hysaj esterni, centrali Babayoko e Demme. Attacco con Lozano, Politano e Insigne. Gasperini dovrebbe opporsi ai padroni di casa con un 3-4-1-2: Gollini estremo difensore, supportato da Toloi, Romero e Djimsiti. Centrocampo con Maehle, De Roon, Freuler e Gosens. Attacco con Pessina a supporto di Ilicic e Zapata.

Napoli (3-4-3): Ospina; Manolas, Maksimovic, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme, Hysaj; Politano, Lozano, L. Insigne. ALL.: Gattuso. A DISP.: Meret, Contini, Rrahmani, Mario Rui, Ghoulam, Lobotka, Elmas, Zielinski, Osimhen, Cioffi, Petagna.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata. ALL.: Gasperini. A DISP.: F. Rossi, Gelmi, Caldara, Scalvini, Gyabuaa, Ghislandi, Pasalic, Ruggeri, Miranchuk, Malinovskyi, Lammers, Muriel.