Verso Atalanta-Napoli

La seconda semifinale di Coppa Italia è Atalanta-Napoli. La gara al Gewiss Stadium chiuderà i conti tra le due formazioni e deciderà quale delle due andrà in finale. In conferenza stampa pre-match arriva il tecnico dei nerazzurri, Gasperini, più che carico per domani.

Gasperini: “Una partita diversa rispetto all’andata”

L’andata al Diego Armando Maradona è finita 0-0, tutto si deciderà a Bergamo tra Atalanta e Napoli. Una delle due andrà in finale, entrambe si giocano uno degli obiettivi stagionali. Gasperini sulla partita di domani dichiara: “Sarà una partita diversa rispetto all’andata. Domani ci giochiamo per così dire il secondo tempo di queste semifinali e sarà quello decisivo: quindi ogni situazione andrà sfruttata al massimo e i margini di errore si ridurranno. Abbiamo visto all’andata che siamo competitivi anche contro una squadra di valore come il Napoli”. La Coppa Italia è importante anche ai fini delle qualificazioni europee, non solo per il trofeo in sé, Gasperini afferma: “Questa gara sarà molto importante perché ci giochiamo in casa contro il Napoli l’accesso alla finale ed è un’opportunità da sfruttare. Conta tanto per noi, così come per loro perché non si arriva a una finale di coppa tutti gli anni”.