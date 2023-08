Coppa Italia, gol e spettacolo al Marassi (4-3) | Prima doppietta per Retegui

Basta 1′ minuto a Retegui, nuovo attaccante del Genoa per siglare la sua prima rete al Marassi. La squadra di Gilardino però nonostante il vantaggio riceve un 1-2 micidiale che permette al Modena di ribaltare la gara grazie ai gol di Manconi e Tremolada.

Non è finita qui però perchè prima dello scadere del primo tempo Vazquez pareggia i conti. Nel secondo tempo è il grifone a passare di nuovo in vantaggio prima con Gudmundsson e poi con Retegui, che segue la sua prima doppietta personale con la maglia del Genoa. Nel finale non basta la rete di Gargiulo che porta il club emiliano sul 3-4 anche se però non permette di evitare la sconfitta.