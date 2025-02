Coppa Italia, Inter – Lazio | Le probabili formazioni

Inter – Lazio, tempo di Coppa Italia a San Siro. Nerazzurri in campo contro i biancocelesti, Inzaghi opta per il turnover pensando forse alla sfida scudetto in programma sabato al Maradona di Napoli, di fronte la Lazio di Baroni desiderosa di eliminare i nerazzurri e proseguire la corsa in Coppa.

Inter – Lazio di Coppa Italia, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Arnautovic. All.: Inzaghi

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Gigot, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All.: Baroni