Coppa Italia: Milan-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

Terzo quarto di finale di Coppa Italia in programma a San Siro. Il Milan di Pioli affronta l’Atalanta di Gasperini. Rossoneri, stoppati dal Torino negli ottavi della scorsa edizione, hanno superato per 4-1 il Cagliari nel primo turno disputato. I bergamaschi, d’altro canto, fermati dall’Inter ai quarti nella passata stagione, hanno vinto contro il Sassuolo negli ottavi. L’ultimo precedente tra i due club, risalente a dicembre, è terminato 3-2 per la formazione atalantina, grazie alla rete di Luis Muriel nei minuti conclusivi. Il match, in programma mercoledì alle 21, sarà visibile, in esclusiva, su Canale 5; in streaming su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Theo Hernandez, Jimenez; Musah, Reijnders, Loftus Cheek; Pulisic, Jovic, Leao. All. Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalcini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Koopmeiners; Scamacca. All. Gasperini.