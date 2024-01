Dopo Terracciano, è in arrivo il secondo acquisto per il Milan. Si tratta di Matija Popovic, attaccante classe 2006 che si è svincolato dal Partizan. Secondo quanto riferisce Sky, il giocatore serbo è atterrato in Italia e nelle prossime ore, insieme ai suoi agenti, sistemerà gli ultimi dettagli e poi firmerà il suo nuovo contratto con il Milan per cinque stagioni.