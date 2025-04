Coppa Italia, oggi le informazioni sulla vendita dei biglietti

Coppa Italia, divisione da 30.000 tagliandi per parte

Lo Stadio Olimpico ospiterà la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, in programma il prossimo 14 maggio. Oggi dovrebbe avvenire la comunicazione da parte della Lega Serie A per le modalità di acquisto e costi dei biglietti, i quali dovrebbero essere suddivisi equamente sulla base della capienza di 68.000 spettatori, per un totale di circa 30.000 tagliandi per parte.

Coppa Italia, ai rossoneri la Curva Sud

Le fasi di vendita dovrebbero essere attivate in autonomia dalla due società, Bologna e Milan, con possibile privilegio verso i possessori di Fidelity Card e gli abbonati. I prezzi dovrebbero avvicinarsi a quelli degli anni precedenti. 30-35 per la curva, 55-60 distinti, 130 Tevere Laterali, 170 Tevere, 180 Monte Mario Laterale e circa 220 per la Monte Mario. La Curva Nord verrà affidata al Bologna, al Milan andrà la Sud.