Coppa Italia. Pisa-Cesena, le probabili formazioni. Turnover per Inzaghi

Alle ore 16 all’Arena Garibaldi si gioca il sedicesimo di finale di Coppa Italia tra Pisa e Cesena. La squadra di Inzaghi è in un momento di forma super dopo l’ennesima vittoria in campionato ottenuta contro il Brescia, mentre il Cesena è reduce dal buon pareggio di Palermo. Inzaghi in conferenza stampa ha fatto capire che farà ampio turnover, quindi spazio in porta a Nicolas, mentre in attacco ci sarà Lind che ha destato una buona impressione sabato scorso. Mignani dovrebbe schierare la coppia d’attacco Tavsan-Van Hooijdonk.

Pisa-Cesena, probabili formazioni

Pisa (3-4-2-1): Nìcolas, Caracciolo, Rus, Calabresi, Piccinini, Højholt, Marin, Angori, Mlakar, Arena, Lind;

Cesena (3-5-2): Klinsmann, Prestia, Ciofi, Mangraviti, Ceesay, Calò, Adamo, Mendicino, Tavsan, Van Hooijdonk.