Coppa Italia: Roma-Cremonese, probabili formazioni e dove vederla

Ottavi di Coppa Italia: all’Olimpico, ospite della Roma, arriva la Cremonese. Giallorossi, all’esordio nella competizione, eliminati nella passata stagione proprio dai grigiorossi, rivelazione del torneo, nei quarti di finali. La formazione guidata da Stroppa ha eliminato il Crotone, nei trentaduesimi, e il Cittadella, nei sedicesimi. L’ultimo precedente tra i due club, risalente allo scorso campionato, è terminato 2-1 per la squadra lombarda. Il match, in programma mercoledì alle 20.45, sarà visibile su Canale 5; in streaming su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Azmoun, Belotti. All. Mourinho.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Pickel, Sernicola; Vazquez, Okereke. All. Stroppa.