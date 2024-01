Verso Roma-Cremonese, turnover per Mourinho: attacco rivoluzionato

La Roma vuole iniziare questo 2024 con una vittoria dopo un 2023 fatto di alti e bassi concluso con una sconfitta. I giallorossi affronteranno domani sera la Cremonese allo stadio Olimpico, sfida valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Mourinho potrà fare del turnover, lasciando riposare dei titolarissimi e preferendo chi fino ad oggi ha avuto meno spazio.

Le probabili scelte di Mourinho

In porta toccherà a Svilar, davanti a lui il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Celik, Cristante e Llorente. Ndicka non sarà a disposizione perché partito con la sua Nazionale per la Coppa d’Africa. Sulla fascia destra dovrebbe giocare Karsdorp, mentre a sinistra potrebbe esserci El Shaarawy. A centrocampo Pellegrini con Paredes e Bove. In avanti ci saranno Azmoun e Belotti che faranno riposare Dybala e Lukaku.