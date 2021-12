Coppa Italia volley femminile: tabellone, programma e dove vedere gli ottavi di finale

Tabellone definito con la classifica avulsa

Nonostante le tante problematiche causate dalla corrente ondata di Covid (che ha costretto addirittura al rinvio dell’ultima giornata del girone di andata), la coppa Italia di pallavolo femminile si giocherà. Il tabellone degli ottavi di finale è stato infatti definito tramite classifica avulsa, come da comunicato federale, e da qui partirà la caccia al titolo che terminerà con la final four di Roma del 5 e 6 gennaio. Delle 4 partite previste per la giornata di oggi, però, se ne giocheranno solo 3 perché Scandicci contro Busto Arsizio è stata rinviata a causa della positività al Covid di diverse giocatrici di Busto. Obiettivo di tutte le squadre partecipanti: scalzare l’Imoco Conegliano che ha vinto il trofeo messo in palio nella scorsa stagione. Le indiziate principali a farlo sono chiaramente Novara e Scandicci anche se Egonu e compagne partono favorite sulla carta

Coppa Italia volley, tabellone e programma degli ottavi di finale

Giovedì 30/12

18.30 Vero Volley Monza – Reale Mutua Fenera Chieri

19.00 Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Bosca San Bernardo Cuneo

20.00 Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze

Rinviata al 03/01

17:30 Savino Del Bene Scandicci – Unet E-Work Busto Arsizio