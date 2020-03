Coronavirus Atletica, slitta l’inzio della Diamond League: il calendario

Coronavirus Atletica, slitta l’inizio della Diamond League

Coronavirus Atletica Diamond League | Il prestigioso circuito di atletica leggera mondiale della Diamond League ha annunciato che il calendario della stagione 2020 subirà modifiche a seguito del crescente numero di Nazioni colpite dal Covid-19. Lo rivela il comitato organizzatore attraverso una nota apparsa questa mattina sul sito ufficiale del circuito. I primi tre meeting della stagione, quello di Doha in Qatar del 17 aprile e quelli in Cina del 9 e 16 (Shanghai) maggio non si svolgeranno nelle date previste. Il Qatar ha vietato l’ingresso nel Paese e il governo ha sospeso tutti gli eventi nazionali e internazionali per un periodo di 30 giorni.

Il nuovo calendario

Il nuovo piano prevede la ricollocazione dell’evento di Shanghai il 13 agosto mentre da definire la data dell’evento di Doha e quella del secondo in Cina. La quinta tappa della Wanda Diamond League è prevista il 28 maggio a Napoli. In caso di slittamento di Euro 2020 di calcio a novembre o al 2021, la tappa italiana dell’atletica mondiale potrebbe ritornare nella sua sede originale, l’Olimpico di Roma. Lo stadio del Foro Italico, a questo punto, necessiterebbe più dei lavori in vista dell’evento calcistico. La situazione è in costante evoluzione.