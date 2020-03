Coronavirus, F1: Gran Premio del Bahrein a porte chiuse. I dettagli

Coronavirus, F1: GP del Bahrein a porte chiuse

Coronavirus F1 GP Bahrein | Il Gran Premio di Forumla 1 del Bahrein, in programma il 22 marzo, si svolgerà senza spettatori. Lo hanno annunciato gli organizzatori. “L’evento sarà riservato ai soli partecipanti” senza spettatori a causa dell’epidemia di coronavirus. Il Bahrain International Circuit (BIC) ha dichiarato in una nota pubblicata su Facebook che “data la continua diffusione di Covid-19 a livello globale, un grande evento sportivo, che è aperto al pubblico e consente a migliaia di viaggiatori internazionali e fan locali di interagire a distanza ravvicinata non sarebbe la cosa giusta da fare al momento”.

Le nota degli organizzatori

“Per garantire che né lo sport, né la sua base dei sostenitori globali, siano indebitamente influenzati, il fine settimana di gara stesso continuerà comunque come un evento televisivo”, ha affermato la nota. Gli organizzatori avevano precedentemente annunciato una battuta d’arresto nella vendita dei biglietti per cercare di assicurarsi che l’evento non fosse così pieno. Ma la dichiarazione di domenica ha concluso che “misure di allontanamento sociale aggressive” sarebbero “quasi impossibili da mantenere“se l’evento andasse avanti come inizialmente previsto”.