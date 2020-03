I quattro calciatori della Juventus stanno passando questo particolare periodo caratterizzato dall’epidemia coronavirus all’estero. Quando rientreranno saranno ancora “costretti” all’isolamento

In un periodo in cui il calcio, lo sport e in generale tutte le attività sono bloccate, a tenere banco sono tutte le vicende inerenti il coronavirus. In casa Juventus ci sono stati due casi di positività (Rugani e Matuidi). Altri quattro giocatori invece nonostante le direttive di non lasciare l’Italia non hanno potuto fare a meno di emigrare.

Sono loro i quattro bomber protagonisti di tale vicenda che non poco sta facendo discutere: Cristiano Ronaldo tornato nella sua Madeira, Gonzalo Hiuain volato in Argentina, Sami Khedira in Germania e Miralem Pjanic che si trova in Lussemburgo. Per molti la loro fuga può essere interpretata come un’infrazione della legge. La verità però, è che in certi casi lontano dalla famiglia non ci si può stare. Le motivazioni, infatti, sono più che valide e sono correlate a problemi di salute.

Juventus: isolamento volontario per i calciatori all’estero

Sono andati via dal Bel Paese per raggiungere i loro affetti. CR7 è nella sua bella isola non per una vacanza qualsiasi. L’attaccante portoghese è volato oltre i confini nazionali subito dopo il derby d’Italia, quando ancora non era stato dichiarato ufficialmente lo stop del campionato. La ragione, più che valida, è la visita alla madre colpita da ictus. Delicata anche la situazione familiare del Pipita, dato che ora è in Argentina star vicino alla madre. La donna, fondamentale per il campione, si trova ad affrontare un momento difficile. È affetta da problemi oncologici e dovrà sottoporsi a ulteriori cicli di chemioterapia.

Dunque, al di fuori del contesto calcistico sono persone che come tutte hanno una vita privata, una famiglia e degli affetti. Quindi la loro è stata una decisione presa nelle vesti di normali cittadini che hanno comunicato per tempo la loro decisione al club bianconero, il quale ha concesso loro il permesso di andar via.