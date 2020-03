Coronavirus Lazio, Diaconale punge ancora la Juventus

Coronavirus Lazio Diaconale Juventus | Si apre una nuova settimana in regime di quarantena per il dilagare dell’emergenza coronavirus e puntuale, come le comunicazioni della Protezione Civile, arriva il “taccuino biancoceleste” del Portavoce del Club di Claudio Lotito, Arturo Diaconale. Anche questa volta il tema è la sospensione del Campionato di Serie A, anche stavolta l’attacco è duro e diretto alla Juventus. Ecco cosa ha scritto.

Il post su Facebook di Arturo Diaconale

Dopo un incipit conciliante, tutto dedito ad abbassare i toni della polemica e a svincolare il proprietario dei biancocelesti dalle polemiche a metà post l’attacco arriva diretto e frontale. “Le polemiche per spiegare che il legittimo interesse della Lazio a finire regolarmente il campionato non nasce dalla pretesa di vincere lo scudetto a tavolino, ma solo dalla speranza di poterlo conquistare sul campo e per rilevare come questo interesse abbia la stessa legittimità di quello di chi vorrebbe annullare il campionato in corso o per avere lo scudetto d’ufficio e potersi dedicare solo alla Champions o per evitare una rovinosa retrocessione”. Arriverà la replica di Andrea Agnelli o anche questa volta la polemica resterà solo sul popolare social network ?