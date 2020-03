Coronavirus Sportiello Atalanta | Primo calciatore dell’Atalanta positivo al coronavirus: si tratta del 27enne portiere, Marco Sportiello. Lo comunica la società in una nota ufficiale apparsa sul proprio sito e prontamente diffusa dagli account social del club. “Le autorità sanitarie locali hanno comunicato all’Atalanta la positività al Covid-19 del calciatore Sportiello. Marco attualmente è asintomatico. La quarantena preventiva, a cui erano stati sottoposti Marco e tutti i tesserati della prima squadra, terminerà il 27 marzo”, si legge nella nota del Club

Il portiere della Dea Sportiello era titolare nella partita di ritorno di Champions League disputata dalla squadra di Gasperini a Valencia il 10 marzo scorso. Si trattava della gara di ritorno degli ottavi di finale. La gara che ha sancito il clamoroso e storico passaggio della Società di Bergamo ai quarti della massima competizione europea.

