Coronavirus, Marotta: “Campionato falsato”. Del Pino: “Ha deciso l’Inter”

Coronavirus Serie A, Marotta: “Inter danneggiata”

Coronavirus Inter Marotta | “Non va bene, la cosa è molto grave. Quel che accadrà da adesso in poi mi preoccupa, per il mondo del calcio”, dichiara il dirigente nerazzurro Beppe Marotta che è anche consigliere federale in rappresentanza della Lega Serie A ai microfoni dell’emittente satellitare Sky Sport. Secondo Marotta “il peccato originale è il rinvio di Inter-Sampdoria di domenica scorsa: quella gara si sarebbe dovuta giocare a porte chiuse, soluzione che non piace a nessuno ma secondo me inevitabile in situazioni come questa. E dico di più: per questa giornata andava usato lo stesso criterio per tutte le squadre, al massimo si sarebbe dovuta rinviare tutta la giornata”. Alla domanda se c’è la mano di Lotito in questa situazione, visto che non si è intervenuto ancora su Atalanta-Lazio, Marotta replica: “No, assolutamente, Lotito è molto dispiaciuto per il rinvio di queste partite. E come lui, posso assicurare che la decisione ha lasciato insoddisfatte moltissime società”.

La replica di Del Pino

“Venerdì l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ed io abbiamo proposto all’Inter di spostare la gara contro la Juventus al lunedì sera per poterla disputare a porte aperte, ma l’Inter si è rifiutata categoricamente di scendere in campo”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, rispondendo alle accuse dell’ad dell’Inter Giuseppe Marotta, sul rinvio di cinque gare di campionato compresa Juve-Inter per l’emergenza coronavirus. “La società si assuma le sue responsabilità e non parli di sportività e campionato falsato”, ha aggiunto. Nella giornata odierna, proprio su richiesta di Marotta si svolgerà un Consiglio di Lega informale in videoconferenza per discutere dei rinvii.