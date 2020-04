Coronavirus Walker viola la quarantena

Coronavirus Walker | Il calciatore inglese Kyle Walker ha ignorato le restrizioni e le regole sulla quarantena per combattere il coronavirus organizzando un festino con un amico e due ragazze squillo nel suo appartamento. Lo rivela il tabloid britannico Sun sul proprio sito. Uno degli accompagnatori ha affermato che l’asso del Manchester City e dell’Inghilterra li ha invitati per incontro.

Coronavirus Walker e la rivelazione del Sun

Il giorno prima, scrive il tabloid, lo stesso calciatore aveva invitato i sostenitori a seguire i consigli per rimanere a casa per aiutare il Servizio sanitario nazionale. Walker, che si è scusato per aver violato le restrizioni, ora deve affrontare una probabile maxi-multa da parte dei dirigenti di club per aver ignorato le linee guida sulla salute. Walker ha festeggiato con due ragazze, scrive il Sun, in un appartamento a Hale, nel Cheshire.

Chi è Walker

Kyle Andrew Walker classe 1990 è un calciatore inglese, di origini giamaicane, difensore del Manchester City e della nazionale inglese. Come recita wikipedia Walker è un terzino destro, dotato di grande velocità e forza fisica. E’ molto abile nei cross, è efficacissimo in fase di interdizione ed è inoltre in possesso di un tiro molto potente. Nonostante non sia particolarmente alto si destreggia bene anche nel gioco aereo. Il calciatore dei Citizens può agire anche come centrocampista laterale sulla fascia destra. È considerato uno dei migliori esterni difensivi del panorama calcistico internazionale.