COSA È SUCESSO IN LIGUE 1

La Ligue1 è ufficialmente conclusa. La Federcalcio francese ha deciso di assegnare i posti in base a come si era fermato il campionato. Il PSG sarebbe campione di Francia e Marsiglia e Rennes invece ai preliminari di Champions League. In Europa League invece andrebbero: Lille, Reims e Nizza però dai preliminari. Sono retrocesse l’Amiens e il Tolosa che farà ricorso.

COSA PUÒ SUCCEDERE IN SERIE A

In Italia invece si andrebbe sulla non assegnazione del titolo ma tenendo conto della situazione prima dello stop. La Juve, la Lazio, l’Inter e l’Atalanta andrebbero in Champions League. Invece la Roma, il Napoli e il Milan dai preliminari in Europa League. Unico nodo da sciogliere è il 7 posto dove troviamo il Milan a 36 punti con tutte le partite giocate e l’Hellas Verona a 35 con una partita in meno. Situazione critica all’interno della Lega che dovrà dare una risposta entro la fine di questo mese.