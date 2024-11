Cosenza-Modena, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Si gioca questa sera alle ore 20.30 l’anticipo relativo alla 14^ giornata del campionato di Serie B tra Cosenza e Modena. Alvini ha alcuni dubbi di formazione, ballottaggi tra Venturi e Martino, ed in attacco scelta tra Sankoh e Strizzolo. Mandelli potrebbe schierare in avanti Defrel come unica punta supportato dal trio Palumbo-Gerli Bozhanaj.

Le probabili formazioni

COSENZA (3-4-2-1): Micai; Venturi, Dalle Mura, Caporale; Ricciardi, Charlys, Kouan, Ricci; Florenzi, Mazzocchi; Sankoh. Allenatore: Alvini

MODENA (4-2-3-1): Gagno; Dellavalle, Cauz, Caldara, Idrissi; Battistella, Santoro; Palumbo, Gerli, Bozhanaj; Defrel. Allenatore: Paolo Mandelli.

DOVE VEDERLA IN TV

La sfida, in programma venerdì 22 novembre allo stadio “Marulla”, fischio d’inizio alle 20:30, sarà trasmessa dalla piattaforma DAZN.