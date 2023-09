Cosenza-Sudtirol, probabili formazioni e dove vederla in TV

Sabato 16 settembre lo slot delle ore 14,00 è stato riempito dalla ripresa delle Serie B, la quale, ha fatto ripartire più squadre simultaneamente. Oltre a Pisa-Bari, Ascoli-Palermo, anche il Cosenza è impelagato nel match di ripresa dopo lo stop per le Nazionali, ospitando il Sudtirol.

Qui Cosenza

Il Cosenza è reduce dalla sconfitta per 1-0 rimediata su quel campo dove la scorsa stagione aveva guadagnato la salvezza, il Rigamonti di Brescia. Questa volta i padroni di casa hanno avuto la meglio grazie a una rete di Bjarnason, alla quale i calabresi hanno offerto una reazione piuttosto morbida, con pochissime palle gol crate durante tutto l’incontro.

Qui Sudtirol

In queste prime partite si è visto un ottimo Sudtirol, sulla falsariga di quanto visto durante tutta la scorsa stagione. L’anno scorso gli uomini di Bisoli si issarono fino alla semifinale playoff, quest’anno le favorite per la promozione sono altre ma nessun obiettivo appare precluso.

Probabili formazioni

COSENZA (4-2-3-1) Micai; Rispoli, Meroni, Fontanarosa, D’Orazio; Zuccon, Calò; Marras, Tutino, Voca; Forte. ALLENATORE: Caserta.

SÜDTIROL (4-4-1-1) Poluzzi; Giorgini, Vinetot, Masiello, Davi; Ciervo, Broh, Kofler, Casiraghi; Rover; Odogwu. ALLENATORE: Bisoli.

ARBITRO: Alberto Santoro

DOVE VEDERLA IN TV

Il match tra Cosenza-Sudtirol, in programma sabato 16 settembre alle ore 14,00, sarà visibile in streaming. Inoltre è possibile vedere la partita collegandosi da pc o tablet o smartphone e notebook su Dazn, oltre che in diretta tv su Sky e Now tv.it