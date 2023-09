Pisa-Bari, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Le probabili formazioni di Pisa-Bari

L’infermeria nerazzurra inizia a svuotarsi, recuperati Esteves e Caracciolo, mentre per Torregrossa ci sono speranze di vederlo in panchina, Aquilani manderà in campo un attacco con Mlakar unica punta supportato da Arena, Valoti e D’Alessandro.

Mignani non ha a disposizione Diaw e Menez, per cui in campo vedremo Nasti e Morachioli in avanti con Sibilli alle loro spalle, possibile anche uno schieramento con Aramu in campo dal 1′ al posto di Morachioli.

PROBABILI FORMAZIONI

PISA (4-3-3): Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Nagy, Veloso, Valoti; Arena, Mlakar, D’Alessandro. All. Aquilani.

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Koutsoupias, Maiello, Maita; Sibilli; Nasti, Morachioli. All.: Mignani

DOVE VEDERLA IN TV

La sfida tra Pisa e Bari, in programma sabato 16 settembre alle ore 14,00, sarà visibile in streaming. Per vedere le immagini del match ci si può collegare da pc fisso e notebook e da smartphone o tablet a Dazn. Ma la partita andrà come sempre anche in diretta su Sky e Now Tv. I