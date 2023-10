Opinionista di Sky Sport, Billy Costacurta ha elogiato il lavoro di Thuram fatto nelle scorse gare ma soprattutto contro il Torino.

Costacurta: “Lautaro sfrutta il lavoro di Thuram”

Queste le parole dell’ex calciatore all’emittente satellitare: “Thuram credo che sia un fantastico giocatore per la Serie A, forse per la Champions deve ancora dimostrarlo”. E poi ancora: “Certo ha fatto benissimo con il Benfica, però in campionato lui fa la differenza. Lautaro sfrutta molto il movimento di Thuram, tutto il movimento che fa il francese viene sfruttato da Lautaro, quindi secondo me sono assolutamente compatibili”.