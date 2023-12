Alessandro Costacurta è intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare la prestazione dell’Inter contro l’Udinese.

Costacurta sull’Inter

Queste le sue dichiarazioni: “A inizio settimana ho descritto l’Inter ingiocabile in Italia, credo che oggi mi abbiano appoggiato. Non c’è stata partita, credo che in Italia non ci sia una squadra che possa reggere l’urto dei nerazzurri. In Europa mi sento di dire che i nerazzurri vengono considerati forti. Una big, o uno come Pep Guardiola, lo sa bene e se vede l’Inter magari pensa ‘Questa squadra può darci fastidio'”.