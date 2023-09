Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, e ora opinionista di Sky Sport, ha commentato la prestazione di ieri dei rossoneri contro il Newcastle dell’ex Sandro Tonali.

Costacurta: “Milan, c’è dell’amaro in bocca”

“Il Milan avrebbe meritato di vincere, assolutamente. C’è dell’amaro in bocca per la prestazione, è mancato solo il gol. E’ stato fatto tutto il necessario non solo per vincere, ma anche per uscire da una situazione abbastanza difficile come quella del post-derby”,