Calciomercato Milan, Colombo verso la cessione | Costacurta svela il motivo

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Billy Costacurta, ex calciatore del Milan e ora opinionista dell’emittente satellitare, ha parlato della possibile cessione di Lorenzo Colombo, calciatore che interessa a Cagliari, Genoa e Monza.

Calciomercato Milan, Costacurta: “Okafor perfetto da centravanti”

Queste le sue parole: “Se non ci punta definitivamente è per qualche motivo, forse perché non reputato all’altezza. Oggi mi sono visto Italia-Svizzera e mi sono studiato i movimenti di Okafor. Ma noi siamo sicuri che non possa giocare centravanti? C’è qualcuno che lo mette in dubbio? Mi sono visto la partita: questo è un centravanti fortissimo eh… Non è mica piccolino”.