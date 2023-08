Calciomercato Milan, Ranieri aspetta Colombo | La situazione

Intervistato da Mediaset, l’ex ds del Sassuolo e ora al Cagliari, Nereo Bonato, dirigente del club sardo ha parlato del possibile arrivo di Lorenzo Colombo, in uscita dal Milan.

Queste le sue parole: “Anzitutto voglio rimarcare quanto carico sia il nostro allenatore. Ranieri ha l’entusiasmo di un bambino, ci sta trasmettendo la sua ambizione ma anche la consapevolezza che siamo una neopromossa e dobbiamo anzitutto salvarci. La squadra ha dei valori e, d’accordo con lui, abbiamo deciso di confermare buona parte della rosa che ha vinto il campionato di serie B. Colombo? E’ un calciatore giovane che, secondo me, qui troverebbe l’ambiente ideale per esprimersi al massimo”. Dopo Shomurodov quindi potrebbe sbarcare in Sardegna un nuovo attaccante.