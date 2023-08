Calciomercato Milan, tre calciatori da piazzare | Ora tocca a D’Ottavio

Per il Milan sembra impossibile piazzare gli esuberi. Origi, Ballo-Tourè e Adli sono solo alcuni dei nomi al di fuori del progetto di Mister Pioli. Infatti come riportato da Tuttosport.it il club rossonero sta trovando non poche difficoltà.

Milan, trattative di Origi, Ballo-Tourè e Adli in stallo

Il mercato d’entrata del Milan è da dieci, in uscita, invece, sono emersi alcuni problemi. Una volta piazzati Messias e Rebic, il Milan è pronto a piazzare gli altri tre esuberi. Origi, dopo aver rifiutato l’Arabia, aspetta la premier, mentre per Adli e Ballo Toure la situazione è completamente in stand by.