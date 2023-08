Calciomercato Milan, si avvicina la cessione di Ballo-Tourè | Scelto il nuovo club

Dopo i tanti acquisti fatti il Milan è a lavoro per concludere le cessioni di Krunic e Ballo-Tourè. Mentre per il primo è sempre più vicino l’affare con il Fenerbahce, per il secondo si prospetta un futuro in Bundesliga visto che sono avanzati i contatti con il Werder Brema, che potrebbe prendere il calciatore in prestito, anche se manca ancora l’ok del Milan, che potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Calciomercato Milan, ora mancano gli ultimi due acquisti

Una volta concluse le cessioni i rossoneri si concentreranno sugli ultimi due acquisti, ovvero un difensore centrale e un terzino sinistro. Occhio ai nomi di Lenglet e Calafiori, che potrebbero arrivare per rinforzare la rosa di Pioli.