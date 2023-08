Calciomercato Milan, quale futuro per Origi? | Ecco la scelta di Pioli

Calciomercato Milan, Origi convocato per le prossime amichevoli

Dopo una stagione molto al di sotto delle attese iniziali, con soli due gol all’attivo, e la mancata convocazione per la tournée americana di preparazione al campionato, Divock Origi è sempre più lontano da nuovo progetto del Milan. Nonostante, però, l’attaccante belga sia uno dei nomi in uscita da Milanello, il tecnico, Stefano Pioli, ha deciso di convocarlo per le prossime uscite dei rossoneri contro Monza, Trento e Novara – rispettivamento l’8, il 9 e il 13 agosto.

Calciomercato Milan, Origi rifiuta ogni proposta: resta in rossonero?

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Pioli potrebbe utilizzare il belga nei prossimi incontri, anche per metterlo in vetrina e attirare l’attenzione di nuovi possibili acquirenti. Tuttavia, ad oggi, Origi ha rifiutato tutte le proposte sopraggiunte da Arabia Saudita, Turchia, ma anche dalla Bundesliga. Nella corsa al calciatore, però, potrebbe inserirsi il West Ham, prossimo alla cessione di Scamacca, sempre più vicino all’Atalanta. I prossimi giorni potrebbero essere importanti per comprendere quale sarà il futuro di Divock Origi.