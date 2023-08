Calciomercato Milan, addio sempre più vicino per De Ketelaere | Le ultime

Il Milan, dopo l’investimento monstre dell’anno scorso, è pronto a salutare Charles De Ketelaere. Il talento belga, arrivato in rossonero per 35 milioni, in questa stagione ha deluso le aspettative riposte in lui dalla società e da Pioli e in queste ore si sta concretizzando la sua cessione.

Calciomercato Milan, accordo tra i rossoneri e l’Atalanta per De Ketelaere

Come riportato da tuttomercatoweb, la prossima settimana Charles De Ketelaere può diventare ufficialmente un nuovo calciatore dell’Atalanta. Il centrocampista belga classe 2001 è sempre più convinto di un trasferimento alla Dea per rilanciarsi dopo una stagione al Milan con tante ombre e pochissime luci. Nonostante l’inserimento di altre squadre, l’Atalanta è avanti anche in virtù di un accordo già raggiunto col Milan per un prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 23.