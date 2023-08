Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per il turco: è un ex Liverpool

Il Milan continua a regalare emozioni ai propri tifosi in questa sessione di mercato. L’arrivo di Musah è stato completato ma mancano ancora un paio di colpi per completare una rosa giovane e forte. Un ruolo che sicuramente necessita di un acquisto è il reparto centrale di difesa dopo che Matteo Gabbia andrà al Villarreal in prestito.

Il difensore piaceva a Maldini e Massara

Nelle ultime ore era salito in cattedra Lenglet come possibile colpo ma secondo La Repubblica l’obbiettivo del Milan sarebbe un altro. Si tratta di Ozan Kabak, già seguito dal duo Maldini-Massara due anni fa prima che andasse al Liverpool in quell’estate. Ora il 23enne è di proprietà dell’Hoffenheim e Moncada avrebbe già chiesto informazioni per il difensore. Il club tedesco chiede 12-13 milioni di euro per dare il via libera a Kabak.